Почти 10 тысяч многодетных стоят в очереди на земельные участки в Свердловской области

В Свердловской области в очереди на получение земельных участков стоят 9,8 тыс. человек из многодетных семей, рассказал на пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Свердловской области, глава МУГИСО Алексей Кузнецов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Кузнецов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Алексей Кузнецов

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

По его словам, участки многодетным семьям в регионе предоставляются с 2011 года, а с 2018 года была введена еще одна норма поддержки – это социальная выплата. «С 2011 года мы обеспечили более 25 тыс. семей и земельными участками, и выплатами. Если брать в соотношениях, то 16,7 тыс. земельных участков было предоставлено семьям. Более 11 тыс. было предоставлено социальных выплат», — рассказал господин Кузнецов.

Он отметил, что введение социальных выплат позволило сократить очередь. В этом году министерство планирует предоставить порядка 1,5 тыс. участков и около 400 социальных выплат.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте