Кубанский казачий хор обжалует возврат 17,9 млн рублей в краевой бюджет

Кубанский казачий хор продолжил оспаривать в Арбитражном суде Северо-Кавказского округа решение о возврате в краевой бюджет 17,9 млн рублей, использованных нецелевым образом. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Кубанского казачьего хора Фото: сайт Кубанского казачьего хора

Кассационный суд принял жалобу казачьего коллектива в производство и назначил слушания на 11 мая.

Согласно материалам дела, Кубанскому хору вменялось невыполнение госзадания на показ концертных программ, неправомерные выплаты зарплат, которые были необоснованно завышены, и страховых взносов, а также необоснованное завышение цены контракта на пошив части женского костюма.

В ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции учреждение пыталось обосновать невыполнение госзадания ситуацией с COVID-19, однако суд указал, что объем госзадания уже учитывал ее, а доказательств того, что ограничения деятельности организации повлекли безусловную невозможность выполнения плана, представлено не было. Также суд отметил, что работники учреждения не имели правовых оснований для получения денежных средств в установленных объемах, и выплате за счет средств субсидии спорные суммы не подлежали.

В решении также говорится о том, что в октябре 2002 года за нецелевое использование бюджетных средств учреждение было привлечено к административной ответственности с назначением штрафа в размере 77,6 тыс. руб., а в мае за невыполнение госзадания в 2021 году первый замгенерального директора учреждения Виктор Витальевич Захарченко был привлечен к административной ответственности по соответствующей статье КоАП РФ.

ГБНТУККК «Кубанский казачий хор» — государственное бюджетное научно-творческое учреждение культуры. Согласно данным сайта хора, учредителем является министерство культуры Краснодарского края, художественным руководителем — народный артист России, Украины, Адыгеи, Абхазии, Карачаево-Черкесии и Республики Крым Виктор Гаврилович Захарченко.

Ранее господин Захарченко, поясняя причины возникших претензий, рассказал «Ъ-Кубань» о бухгалтерской ошибке, «которая имела место во всех бюджетных учреждениях Краснодарского края до 2023 года». В отношении завышения зарплат руководству коллектива он сообщил, что они устанавливаются учредителем – минкультуры Краснодарского края. По неисполнению госзадания отмечал, что считает трактовку закона, примененную надзорным органом, некорректной и не соответствующей федеральным нормам, так как вменяемое неисполнение госзадания имело место в период приостановки деятельности учреждения из-за пандемии.

Хор пытался оспорить решение в апелляции, но его жалоба была оставлена без удовлетворения.

Кубанский хор обязали вернуть в бюджет часть президентского гранта

Также в начале февраля Арбитражный суд Краснодарского края признал выплаты, совершенные Кубанским казачьим хором своим сотрудникам, некорректными и отказал ему в просьбе отменить предписание казначейства о возврате в федеральный бюджет 9,3 млн руб. из президентского гранта. Грант был получен на стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты) руководителям и работникам коллектива за участие в творческих проектах, а также на оплату договоров с работниками, приглашенными для участия в конкретном творческом проекте. Однако, отмечается в судебном акте, учреждение направляло средства гранта в том числе на оплату отпусков, а такие выплаты к стимулирующим не относятся.

Комментируя этот спор, господин Захарченко, обратил внимание на то, что в данном случае имело место нарушение правил бухучета, а не грубое нецелевое использование бюджетных средств, и все средства в итоге все равно оказались у их адресатов - сотрудников Кубанского хора. Это решение Кубанский хор не обжаловал.

Михаил Волкодав

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