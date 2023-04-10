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Коммерсантъ FM
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«Важен стиль жизни»

Светлана Бардина — об инфраструктуре ЖК

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, как изменились предпочтения потенциальных покупателей квартир бизнес-класса.

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Локация, цена и срок строительной готовности, пожалуй, самые главные характеристики в сегменте новостроек. Сегодня клиенты очень внимательно изучают проекты, сравнивают их, подбирая новое жилье. И еще у потенциальных покупателей меняются предпочтения. Почти три четверти клиентов офисов продаж элитных и премиальных столичных новостроек считают собственную инфраструктуру проекта одним из наиболее значимых критериев. Покупателям важно наличие пространств для отдыха и спорта на территории жилого комплекса.

По данным опроса, который провели специалисты компании Regions Development, большинство будущих резидентов также обращает внимание на то, есть ли в окружении дома продуктовые магазины и рестораны, где можно пообедать с друзьями или провести романтический ужин — 69% и 68% голосов соответственно. Чуть меньше потенциальных покупателей интересуются наличием фитнес-центров и мест для занятий спортом на свежем воздухе. В пределах 65% опрошенных отметили, что им важно, чтобы рядом с новым домом были медицинские центры. И столько же респондентов задумываются о детском досуге и игровых площадках на территории жилого комплекса.

Современного покупателя сегодня отличает высокий уровень насмотренности, отмечают эксперты. Многие уже успели пожить в московских жилых комплексах бизнес, премиального и элитного классов и на собственном опыте поняли, какие атрибуты для них оказываются наиболее важными, а какие вовсе не пригодились или оказались неудобными.

Для успешной реализации девелоперские проекты должны быть проработаны как с точки зрения качества материалов, так и функций. Клиенту, кроме квадратных метров и их стоимости, важен стиль жизни, который он получает, покупая недвижимость.

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