В горах Сочи спасатели на вертолете эвакуировали сноубордиста

В горах Сочи в районе Глубокой балки на южном склоне Аибги застрял сноубордист. Он сошел с оборудованных трасс и не мог самостоятельно подняться из зоны леса. Его пришлось эвакуировать спасателям на вертолете, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России.

О случившемся спасателям сообщили 9 апреля около 17 часов. 48-летний житель Москвы не получил никаких травм, однако оставаться там на ночь было опасно из-за прогнозируемого резкого понижения температуры и снега.

В 17:45 с базы МЧС вылетел вертолет со спасателями, поскольку других способов быстро спасти человека не было. Мужчину обнаружили достаточно далеко от территории курорта. С помощью лебедки его подняли в вертолет. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Сам спасенный отметил, что понял, что на хребет ему не подняться, и продолжил спускаться вниз. Он двигался параллельно руслу реки в надежде выйти к людям. Во время спуска он попал на крутой скальный участок и чуть не упал с большой высоты.

Татьяна Ручкина

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