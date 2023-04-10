Суд в Уфе рассмотрит уголовное дело по факту дачи взятки сотруднику ГИБДД

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении уфимца о даче взятки сотруднику ГИБДД (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», в даче взятки обвиняется 59-летний Ниль Масалимов.

По материалам дела, в 2015 году Ниль Масалимов, привлеченный к административной ответственности за нетрезвое вождение и лишенный водительских прав на полтора года, передал знакомому 90 тыс. руб. за содействие в решении вопроса. Посредник передал сотруднику ГИБДД 80 тыс. руб., и тот распорядился внести в Федеральную информационную систему ложные данные о прекращении административного производства в отношении водителя, который смог в дальнейшем беспрепятственно управлять автомобилем.

Обвиняемый признал вину. Материалы в отношении сотрудника ГИБДД и посредника выделены в отдельное производство.

Майя Иванова

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