Приставы арестовали у энергетиков трансформаторные подстанции

Судебные приставы взыскали с ООО «Центральные электрические сети» долги по заработной плате. В рамках взыскания других долгов у компании арестовали трансформаторные подстанции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП по Пермскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств ГУ ФССП России по Пермскому краю на исполнении находится сводное исполнительное производство о взыскании с ООО «Центральные электрические сети» задолженности в размере более 13 млн руб. в пользу ПАО «Пермэнергосбыт» и ООО «Управление активами». В подразделение ведомства были также предъявлены для принудительного исполнения удостоверения комиссии по трудовым спорам, согласно которым ООО «Центральные электрические сети» задолжало своим работникам заработную плату на общую сумму более 2,8 млн руб.

В целях принудительного взыскания задолженностей судебным приставом было обращено взыскание на имущественное право должника по договору оказания услуг. Благодаря применению данной меры долги по оплате труда были взысканы полностью.

Работа по взысканию многомиллионной задолженности в пользу юридических лиц продолжается. За неисполнение требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок на должника наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере более 1 млн руб., а также произведен арест имущества — пяти трансформаторных подстанций.