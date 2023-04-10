Последний из оставшихся у ЦУМа киосков закрылся

Цветочный павильон у ЦУМа, последний из остававшихся киосков, прекратил работу. Как передает ИА «Текст», в начале апреля магазин «Евробукет», располагавшийся через дорогу от ЦУМа, переехал в другое место, и торговый комплекс закрылся. Участок и сам павильон у предпринимателя Людмилы Михейчевой выкупили городские власти. Сейчас площадку вокруг бывшего киоска огородили.

Киоск на Комсомольском проспекте, 23, долгое время принадлежал пермской предпринимательнице Людмиле Михейчевой. Его изъятия у предпринимателя мэрия Перми добилась в судебном порядке. Свои требования в администрации объясняли реконструкцией внутриквартальной дорожной сети. Другим исковым заявлением администрация Перми хотела признать павильон самовольной постройкой и снести ее, но суд отказал ей в этом требовании. В декабре 2022 года Арбитражный суд Пермского края постановил изъять у предпринимателя киоск в муниципальную собственность за 68,9 млн руб. Ранее у ЦУМа начали сносить другие павильоны. Эту площадку планируется очистить от киосков и установить на ней арт-объект «Доисторическая ракушка». Стоимость «Доисторической ракушки» обойдется в 18,6 млн руб. Предполагается, что объект будет установлен на частные, спонсорские средства.