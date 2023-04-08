В мкр Гидростроителей в Краснодаре появится амфитеатр

На Николаевском бульваре, где сейчас идут работы по созданию нового сквера, появится амфитеатр, площадка для выгула собак, а протяженность пешеходных дорожек составит четыре километра, об этом в ходе визита на объект сообщил мэр Краснодара Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: krd.ru Фото: krd.ru

«На территории сквера будут высажены более 400 новых деревьев, около 20 тыс. кустарников и 50 тыс. многолетников. У жителей мкр Гидростроителей появится свой амфитеатр и четырёхкилометровый прогулочный маршрут», - сообщил глава города.

В данный момент на объекте устанавливают бордюры, прокладывают кабельные линии для освещения и укладывают трубопроводы системы автополива. Подрядчик планирует начать устройство пергол, освещения и автоматической системы полива уже в мае.

В 2021 году жители Краснодара выбрали для благоустройства Николаевский бульвар в рамках ежегодного голосования за общественные территории. Прежний подрядчик — ООО «Векстрой-Юг» начал несогласованную вырубку деревьев, из-за чего с ним был расторгнут контракт на 260 млн руб. В мае 2022 года прокуратура организовала проверку. Ущерб был оценен в 30 млн руб.

Андрей Ульченко

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