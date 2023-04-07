Бизнесу Кубани с начала года выдали кредиты на 344 млрд рублей

С начала года предпринимателям Краснодарского края выдали 344 млрд руб. кредитов, что на 3,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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Из общей суммы в рамках федеральных антикризисных программ выдали 523 кредита по льготным ставкам на 15,2 млрд руб. Первый вице-губернатор Краснодарского края Игорь Галась отметил, что сейчас в регионе доступен широкий спектр мер поддержки для всех форм предприятий.

По объемам кредитования юрлиц и субъектов МСП Кубань занимает четвертое место в РФ. Самыми популярными в регионе программами поддержки бизнеса являются кредитование производителей и переработчиков сельхозпродукции, поддержка малого и среднего бизнеса в рамках нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», программа кредитования инвестпроектов в сфере гостиничного бизнеса и промышленная ипотека.

Татьяна Ручкина

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