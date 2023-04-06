Экс-главу петербургского филиала «Росгранстроя» Лагоду отправили в СИЗО по делу о взятке

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на время следствия бывшего главу петербургского филиала «Росгранстроя» Леонида Лагоду по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). До этого экс-чиновник находился под домашним арестом по делу о мошенничестве.

По версии следствия, господин Лагода в свою бытность замдиректора «Ленобллеса» получил взятку в 6 млн рублей от управляющего ООО «Полар Инвест» за перевод земельного участка площадью 6,2 га из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности для последующей продажи. Сам экс-чиновник вину не признал.

«Срок меры — 27.05.2023. Ходатайство следствия о продлении Лагоде меры пресечения в виде домашнего ареста по уголовному делу по ч. 4 ст. 159 УК РФ из Калининского районного суда Санкт-Петербурга вчера было отозвано»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году сотрудники «Ленобллеса» с ведома Леонида Лагоды организовали передачу лесопожарных установок во временное пользование в ГКУ «Курортный лесопарк», однако оборудование было просто продано через коммерческую фирму. Ущерб бюджету Ленобласти оценивается в 2,4 млн рублей.

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