На Кубани доля импорта в обороте потребительских товаров выросла до 47,3%

В 2022 году доля импорта в обороте потребительских товаров в Краснодарском крае увеличилась до 47,3%. По этому показателю регион занимает пятое место в РФ, говорится в исследовании FinExpertiza.

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Больше всего импорта на рынке продовольствия в Смоленской (72,5%), Рязанской (59%), Курганской (56,3%) и Магаданской (50%) областях. Пятое место вместе с Кубанью делит Башкортостан.

Практически только импортную бытовую технику продают оптовые предприятия Бурятии (98%), Ульяновской области (97,5%), Смоленской области (96,7%), Приморского края (94%) и Алтайского края (90%). Севастополь попал в рейтинг регионов по наибольшей доле импортных компьютеров, смартфонов и другой электроники с показателем в 99%. Больше только в Приморском крае — 99,8%.

Член совета директоров аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян отмечает, что поставки импортных товаров в Россию резко сократились на фоне санкционных ограничений, разрыва логистических цепочек и ухода из России большого количества зарубежных компаний. При этом бизнес оперативно наладил альтернативные каналы поставок, нашел новых поставщиков или воспользовался механизмом параллельного импорта.

«Важную роль сыграл реэкспорт из "дружественных стран". В результате массовый потребитель хоть и почувствовал сокращение ассортимента, но привычные для россиян иностранные бренды полностью не исчезли с прилавков, однако цены на них заметно увеличились в связи с удорожанием логистики»,— отметил Агван Микаелян.

Татьяна Ручкина

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