Врачи стабилизировали состояние подростка, пострадавшего в цирковой студии Заречного

В министерстве здравоохранения Свердловской области сообщили, что врачам удалось стабилизировать состояние 14-летнего подростка, который упал с трехметровой высоты при выполнении трюка в цирковой студии Заречного. Его лечением занимались специалисты Территориального центра медицины катастроф совместно с врачами ФБУЗ МСЧ № 32 ФМБА РОССИИ (Заречный).

Однако ввиду тяжелого состояния ребенка принято решение о его перегоспитализации в ДГКБ №9 Екатеринбурга. «На данный момент подросток госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь»,— говорится в сообщении минздрава.

Напомним, мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами головы и позвоночника — он упал после обрыва металлического троса. Предварительно, инцидент произошел в результате возникших неполадок в оборудовании. Как уточнял начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, ЧП могло произойти из-за изношенности каната под потолком. На место происшествия выезжали эксперт-криминалист и следственно-оперативная группа территориального ОВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего). Доклад о первоначальных результатах расследования дела руководитель свердловского управления СКР Анатолий Надбитов представит главе Следственного комитета Александру Бастрыкину.

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Диана Сунагатуллина