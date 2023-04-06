Омичи упустили победу в третьем матче серии с «Ак Барсом»

Третий подряд матч полуфинальной серии Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги между омским «Авангардом» и казанским «Ак Барсом» завершился со счетом 3:2. На этот раз сильнее были хоккеисты из столицы Татарстана.

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Матч состоялся в Омске, куда серия переехала из Казани при счете 1:1. За шесть минут до конца омского матча хозяева вели со счетом 2:0, голы забили Рид Буше и Владимир Ткачев. Причем, Владимир Ткачев набрал тем самым 72-е очко и стал лучшим бомбардиром «Авангарда» за всю историю.

Но за оставшееся время гости перевернули ход матча. Сначала Никита Евсеев сократил разрыв в счете, а затем Александр Радулов, воспользовавшийся численным большинством «Ак Барса», сравнял его – 2:2. Решающую шайбу провел Вадим Шипачев на 72-й минуте овертайма.

Четвертый матч серии, в которой «Ак Барс» повел 2:1, состоится 7 апреля также в Омске.

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Валерий Лавский