У юрлиц в России чаще всего угоняют машины марки Hyundai

Аналитики «АльфаСтрахование» представили рейтинг самого угоняемого транспорта у юридических лиц в 2022 г. на основе анализа обращений корпоративных клиентов по каско. Лидером стала корейская марка Hyundai

Фото: АО "АльфаСтрахование"

Каждый третий коммерческий автомобиль, который угоняли в прошлом году, был этой марки. Самой популярной моделью, как и в сегменте физлиц, стала Santa Fe. На втором по популярности месте машины марки Kia. Их российские предприниматели лишались в 12% случаев. Объектом угонщиков чаще становилась Sorento.

Также популярны оказались автомобили марки Toyota (9%), Krone (краны, 9%), ГАЗ (6%) и КАМАЗ (6%).

Наиболее часто угоняемые марки коммерческого транспорта в 2022 г.

«По сравнению с предыдущим рейтингом за 2019–2021 гг. лидер списка сменился – годом ранее это были автомобили KIA и Toyota. Большое количество машин марки Hyundai заняты в такси, каршеринге, небольших производствах. Их системы безопасности создают благоприятные возможности для угонщиков. Тяжелый грузовой транспорт угоняется реже. Чтобы предотвратить потери сотен тысяч рублей, а то и нескольких миллионов владельцы могут приобрести полис каско от угонов. Это оптимальная и грамотная защита машины и финансовой безопасности в случае ее угона», – говорит Александр Харагезов, директор департамента страховых выплат «АльфаСтрахование».

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