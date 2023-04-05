«Наиболее популярный вид паркинга в Москве — подземный»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, как часто проекты ЖК в Москве и области предполагают паркинг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Большинство новостроек предлагают своим потенциальным покупателям вместе с квартирой или апартаментами сразу приобрести и машино-место. Сделка по его покупке может быть оформлена даже с привлечением банковского финансирования. Но есть на рынке первичной недвижимости и проекты, где вопрос организации парковки вовсе не прорабатывался.

Специалисты компаний Dombook и bnMAP.pro подсчитали, что почти пятая часть всех столичных новостроек в старых границах города не имеют выделенных мест для стоянки авто. В новомосковских — более трети проектов в реализации лишены оборудованного паркинга. Год назад их было чуть менее 30%. А вот в Московской области без какого-либо паркинга обходится более половины всех проектов, почти 55%. Годом ранее данный показатель здесь фиксировался на уровне 48%.

Наиболее популярный вид паркинга в городе — подземный. 265 комплексов в экспозиции из 293 — это более 80% — в качестве преимущества предъявляют именно такое решение. Год назад их было 285 из 346. Это, вероятно, связано с целым рядом факторов, полагают эксперты.

Во-первых, девелопер стремится максимально эффективно использовать свой, зачастую небольшой земельный участок, и обустраивать на нем наземную парковку не очень рационально. Во-вторых, так удобнее для жителей, особенно при наличии лифта, который спускается прямо на подземные этажи. Кроме того, такой вариант дает возможность реализовать концепцию «двор без машин».