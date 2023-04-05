Экономист Полиди спрогнозировал уровень инфляции на Кубани

Уровень инфляции в Краснодарском крае не превысит 10%, а возможно даже удержится на 5%. Об этом kuban.aif.ru сообщил доктор экономических наук Александр Полиди. Он считает, что резкого роста цен не будет.

При этом он отметил, что по тем группам товаров, которые зависят от импорта, может наблюдаться повышение стоимости. Это будет происходить из-за снижения конкуренции, поскольку, как считает эксперт, она «самый мощный инфляционный фактор». При этом чтобы преодолеть проблему с падением конкуренции, потребуется достаточно времени.

«При этом надо иметь в виду, что по некоторым группам товаров, особенно тем, что зависят от импорта, например, бытовая техника, отделочные материалы, строительная техника, значительный рост цен все-таки возможен. Конкуренция снижается, а значит, потребителю будет сложнее, и недооценивать этот вопрос нельзя»,— отметил Александр Полиди.

Он также подчеркнул, что пока рано говорить о том, что экономика полностью справилась и перестроилась после коронавируса и политических проблем. Сейчас она, по мнению доктора экономических наук, находится на первом этапе структурных изменений. Сделать прогнозы пока сложно, однако уже заметны некоторые тенденции. Одной из них может стать предоставление большей свободы действий малым и средним предприятиям, которые смогут вместо иностранных компаний предоставить рабочие места.

Татьяна Ручкина

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