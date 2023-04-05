Суд ввел наблюдение в ТД «Ленинградский»

Арбитражный суд Краснодарского края ввел процедуру наблюдения в отношении производитель мяса из Ленинградского района – ООО «ТД Ленинградский». Сведения об этом опубликованы в едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

С соответствующим иском обратилось ООО Финансовая группа «Система». Сумма требований ООО ФГ «Система» составляет 18,6 млн руб., отдельно 12,6 млн руб. пеней.

Временным управляющим назначен Вадим Чехович. Рассмотрение дела по результатам процедуры наблюдения назначено на 31 июля этого года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», ООО «ТД Ленинградский» зарегистрировано в станице Ленинградской в 2018 году. Уставный капитал – 35 млн руб. Директором является Сергей Дробот. Основной вид деятельности – производство мяса в охлажденном виде.

Екатерина Мухамедова

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