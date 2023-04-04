При пожаре в промзоне на севере Петербурга пострадал один человек

В результате пожара на складе в Приморском районе Санкт-Петербурга пострадал один человек, его увезли в больницу на скорой. Информация о возгорании поступило около полудня 4 апреля по адресу: Макулатурный проезд, дом 5, корпус 3, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

К часу дня открытый огонь удалось потушить, который охватил склад размером 5х10 м. В ликвидации огня принимали участие 4 единицы техники и 20 человек личного состава.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в ходе горения в здании взорвалось несколько газовых баллонов. Оно принадлежит предприятию «Петроградское ПЗТ», пожару присваивали ранг сложности 1-БИС.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте