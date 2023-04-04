На кубанских курортах снимут проект о нетрадиционном туризме

В Краснодарском крае проходят съемки нового проекта о нестандартных вариантах отдыха на местных курортах. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В рамках проекта «Места» участники экспедиции пройдут новыми, отличными от традиционных туристическими маршрутами в Геленджике, Сочи, Новороссийске и Туапсинском районе. Они посетят скалодромы, винодельни, автодром, природные каньоны, озеро Абрау и другие туристические объекты.

«Многим россиянам Краснодарский край знаком как курорт для спокойного традиционного отдыха. Проект "Места" интересен тем, что в нем представлен новый взгляд и новые возможности для путешествий»,— отметил врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Михаил Зарицкий.

Съемки мини-фильмов пройдут до летнего сезона, чтобы показать доступность отдыха в крае в течение всего года. Первые фильмы проекта опубликуют весной на различных интернет-платформах. В течение двух лет авторы планируют выпустить 70 видеороликов о регионах РФ.

Анастасия Донскова

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