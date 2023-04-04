Раннее бронирование туров из Петербурга подорожало на 20-40%

Спрос на путевки из Санкт-Петербурга по раннему бронированию упал в этом году. При этом стоимость туров возросла в среднем на 20-40%, пишет 4 апреля «Деловой Петербург».

По данным компании «Русский экспресс», спрос снизился на 20-30%, а средний чек на одного человека составил 50-70 тыс. руб. Участники туристического рынка отмечают рост популярности на такие направления, как ОАЭ, Таиланд, Мальдивы, Египет и Шри-Ланка, где летом отсутствует большой турпоток. Для экскурсионных сити-туров чаще всего выбирают Узбекистан, Армению и Азербайджан. Поездки на Черное море, в том числе в Абхазию и курорты Краснодарского края, остаются востребованными с июня до конца сентября.

Стоимость туров возросла из-за изменения курса валют и увеличения цен на пассажирские перевозки, уточняют в компании Fan&Sun. По данным турагентства Anex Tour, средняя стоимость тура на курорты Турции в прошлом году составляла 2800 у. е. (примерно 215 тыс. руб.), в этом — до 3100 у. е. (около 238 тыс. руб.)

Людей, планирующих поездки самостоятельно, стало меньше. В настоящий момент только 9,5% заказов на летний сезон этого года оформлены с вылетом из Петербурга, что на 28,6% меньше, чем в прошлом году, утверждают в OneTwoTrip. Чаще всего петербуржцы летают в Сочи (25,5%), Махачкалу (8,4%) и Калининград (8,3%).

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что самым популярным туристическим направлением в период с декабря по февраль для петербуржцев стала Москва.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте