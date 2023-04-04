Число пострадавших при взрыве в Петербурге выросло до 40

За медицинской помощью к утру 4 апреля обратилось уже 40 человек, пострадавших при взрыве в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, унесшем жизнь военкора Владлена Татарского (Максима Фомина). Об этом сообщил Минздрав РФ,

«По оперативным данным, в результате инцидента в кафе в Санкт-Петербурге за медицинской помощью обратились 40 человек, в их числе трое несовершеннолетних»,— говорится в сообщении министерства. Из них 25 человек остаются в стационарах, пятеро — в тяжелом состоянии.

Взрыв в кафе «Стрит фуд бар №1» прогремел вечером 2 апреля во время встречи читателей с военным корреспондентом Владленом Татарским. Сам он погиб на месте. Владимир Путин посмертно наградил военкора орденом Мужества. Предприниматель и руководитель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин также посмертно зачислил Владлена Татарского в ряды структуры ради полагающихся выплат и льгот его семье.

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