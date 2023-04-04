В сибирских регионах на треть вырос спрос на специалистов по нейросетям

В Сибири вырос спрос на специалистов по нейросетям. Согласно данным специалистов hh.ru, больше всего в таких сотрудниках заинтересованы ИТ-компании (более 40% вакансий), нефтегазовые компании и финансовый сектор.

С начала года в Сибири появилось более 300 вакансий в которых требовалось умение работать с нейросетями и чатом GPT. Этот показатель на 33% выше, чем в 2021 году. Наиболее востребованы специалисты, работающие с искусственным интеллектом в Новосибирске – 300 вакансий 41% приходится на этот город. На Томск приходится 26% объявлений о поиске таких сотрудников, на Омск – 11,6%.

Помимо навыка работы с искусственным интеллектом 58% работодателей требуют опыт программистам и разработчикам от 1 до 3 лет. Зарплата для соискателей без опыта - до 50 000 руб. Еще 23% принимают на работу лишь со стажем от 3 до 6 лет. Зарплаты таких сотрудников могут достигать 250-350 тыс. руб. Четверть работодателей предлагают удаленную работу.

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Сергей Балин