В Новороссийске СКР разбирается, как земля с военным мемориалом перешла в частную собственность

Председатель Следственного комитета (СКР) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту халатности должностных лиц, ответственных за сохранение памятника героям Великой Отечественной войны в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

По данным ведомства, в СМИ и соцсетях опубликовали обращение местных жителей, в котором сообщается, что в Новороссийске на частной территории располагается военный мемориал. Речь идет о памятнике саперам «Сарайчик», рядом с которым в братской могиле захоронены 1,3 тыс. советских бойцов. Собственник земли, по словам горожан, ограничил доступ к памятнику. Сейчас возле мемориала размещена контейнерная площадка.

Напомним, глава СКР потребовал доклад о расследовании уголовного дела о препятствовании реконструкции мемориала «Малая Земля» в Новороссийске. Уголовное дело заведено на должностных лиц минкульта Краснодарского края.

Олег Исаев

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