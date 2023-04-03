На участок под парк «Тучков буян» выдали позволяющий стройку мусоросжигательного завода градплан

Комитет по градостроительству и архитектуре выдал градплан для участка на проспекте Добролюбова, 14, где планировался парк «Тучков буян». В документе уточнили, что предполагаемый вид использования — специальная деятельность — позволяет построить мусоросжигательный завод или скотомогильник. Об этом 3 марта пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Строительная площадка на территории квартала «Тучков буян»

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Строительная площадка на территории квартала «Тучков буян»

Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Как отмечается в федеральном классификаторе использования земельных участков, «специальная деятельность» предполагает «размещение, хранение, захоронение, утилизацию, накопление, обработку, обезвреживание отходов производства и потребления, медицинских отходов, биологических отходов, радиоактивных отходов». При этом подобное назначение не позволяет строить на этом месте парк и здание Верховного суда.

На земельном участке могли найти объекты Государственного института прикладной химии, из-за которых потребовалось установить подобную зону для их захоронения, предположил экс-глава экспертной группы комиссии по горхозяйству ЗакСа Петербурга Александр Карпов. Однако сам такой вид использования участка противоречит Правилам землепользования и застройки.

Напомним, что президент России Владимир Путин в 2012 году предложил «переселить» Верховный суд из Москвы в Петербург. Для этого изначально планировалось построить судебный квартал на набережной Малой Невы на Петроградском острове, между Тучковым и Биржевым мостами. Веской 2019 года было принято решение разбить парк вместо судебного квартала, однако в начале 2022 года власти Петербурга объявили о строительстве судебного комплекса. Окончание работ в феврале этого года перенесли с 2028 на 2026 год, до этого обсуждался вопрос сдачи объекта в конце 2024 года.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте