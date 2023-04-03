На Кубани не хватает рабочих

По данным аналитиков hh.ru Юг, в Краснодарском крае на рынке труда наблюдается острая конкуренция за рабочих. Об этом директор hh.ru Юг Олеся Лавренова сообщила в ходе межрегионального онлайн-марафона «Региональный рынок труда-2023: стратегии в контексте современных вызовов», который провел ИД «Коммерсантъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

По словам эксперта, популярность рабочих профессий на Кубани неизменно снижается. Если в январе 2019 года на одну вакансию приходилось 1,8 резюме (что уже демонстрировало дефицит кадров), то в марте 2023 года — одно резюме.

Кадровый голод на рынке труда подпитывает естественная убыль населения. По мнению аналитиков hh.ru Юг, в ближайшие 10 лет тренд сохранится: с 2019 по 2030 год Россия лишится 1,9 млн из числа трудоспособного населения. Второй тренд на рынке труда — старение рабочей силы, в трудоспособный возраст вступает малочисленное поколение 1990-х и начала 2000-х годов. К 2030 году в составе рабочей силы на 13% сократится доля тех, кому меньше 40 лет. «Кроме того, на рынке труда сказались частичная мобилизация и связанная с ней эмиграция — по разным оценкам, в прошлом году Россию покинули от 400 тыс. до 1 млн человек. Ко всему, существует дисбаланс в системе образования — у нас огромное количество людей получает высшее образование, а престиж и статус среднего профессионального образования сильно упал»,— отметила Олеся Лавренова.

С экспертом согласился проректор по довузовскому и дополнительному профессиональному образованию Кубанского государственного университета Семен Кустов. «Проблема рассогласования количества выпускаемых специалистов с потребностью рынка существует. Действительно, часть обучающихся оканчивают колледжи с целью продолжить обучение в университетах, так как для них есть преференции — они могут поступать не только по результатам ЕГЭ, но и сдавать вступительные экзамены в высших учебных заведениях»,— сказал господин Кустов.

Начальник отдела по работе с персоналом ПАО «МТС» в Краснодарском крае Юлия Корчагина сообщила, что сложно найти специалиста, способного работать в системе. «Поколение миллениалов обладает большим потенциалом, но у молодых людей популярны идеи свободного графика, легких и быстрых денег, поиска себя и своего предназначения»,— отметила госпожа Корчагина.

Маргарита Синкевич

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