В Севастополе экс-главу отдела по контролю за строительством парков будут судить за мошенничество

Прокуратура Ленинского района Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника отдела административно-строительного контроля «Парки и скверы». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Мужчина не проконтролировал работы в рамках госконтракта по капремонту сквера Василия Бузина на улице Пушкина, 2/16. Бюджетное учреждение заключило контракт с коммерческой организацией в июне 2020 года. Однако подрядчик нарушил его и не построил несколько укладок покрытий, в том числе тротуарной плитки. При этом были поданы сведения о выполнении работ, которые экс-глава отдела подписал без проверки. В итоге подрядчик получил из бюджета Севастополя более 2,1 млн руб. за фактически невыполненные работы.

На должностное лицо было заведено уголовное дело, на его автомобиль наложен арест. Теперь уголовное дело направили в Ленинский районный суд Севастополя для рассмотрения.

В отношении должностных лиц организации-подрядчика материалы выделены в отдельное производство. Он обвиняется по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Татьяна Ручкина

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