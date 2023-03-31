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Жительница Краснодара погибла, выпав из окна многоэтажки на улице Домбайской

В Краснодаре 35-летняя женщина выпала из окна многоквартирного жилого дома на улице Домбайской, 12, и погибла. Сведения подтвердили «Ъ-Кубань» в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия выясняют следователи.

«Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По окончании проверки будет принято процессуальное решение»,— говорится в сообщении.

Раннее в соцсетях сообщили, что происшествие случилось утром 31 марта. Тело погибшей некоторое время пролежало во дворе, накрытое простыней.

Анастасия Донскова

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