В Горячем Ключе семьям двух погибших в СВО бойцов вручили Ордена мужества

30 марта в Горячем Ключе семьям двух военнослужащих, погибших в спецоперации, вручили Ордена мужества. Об этом сообщил глава города Сергей Белопольский в своем Telegram-канале.

Игорь Брагин погиб 13 августа 2022 года под плотным огнем артиллерии, прикрывая отход разведгруппы. Александр Мартышевский скончался 25 сентября 2022 года от осколочных ранений при выполнении боевого задания.

Церемония прощания с военнослужащими прошла у мемориала «Вечный огонь». На ней родным вручили награды от имени президента РФ.

31 марта в Сочи семье погибшего на Украине старшины Алмаза Сафина передали золотую звезду Героя России. Он командовал десантным взводом на Краснолиманском направлении.

Татьяна Ручкина

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