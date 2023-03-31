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Бастрыкин запросил данные о проверке жалобы жителей Новороссийска на управляющую компанию

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе доследственной проверки сведений о фальсификации подписей жителей многоквартирного дома в Новороссийске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Фото: VK-сообщество ЖК «Красина»

Фото: VK-сообщество ЖК «Красина»

Сообщается, что жильцы одного из МКД в Новороссийске опубликовали в соцсетях обращение к главе СКР, в котором указали, что представители УК подделали их подписи и приняли «ряд юридически значимых решений не в интересах собственников квартир».

Ранее в Telegram-канале «Зам всех управлений» появилось обращение жильцов комплекса Красина в Новороссийске, в котором говорится о фальсификации подписей собственников УК «Красина» и принятии решения о повышении тарифов, сдаче в аренду общедомового имущества и выборе управляющей компании.

Анастасия Донскова

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