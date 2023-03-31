Свердловский минтранс пересчитает пункты для медосмотров, таксисты надеются на мораторий

Свердловский минтранс вместе с минздравом проанализируют количество пунктов, где самозанятые таксисты смогут проходить медосмотр, который станет обязательным с 1 сентября. Как рассказали «Ъ-Урал» в минтрансе, к такому решению ведомство пришло по итогам встречи с Объединением самозанятых России. Ранее в объединении жаловались, что при имеющемся в регионе числе пунктов медицинского и технического осмотра выполнить новые требования закона невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С 1 сентября в России появятся новые правила для таксистов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ С 1 сентября в России появятся новые правила для таксистов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Для того, чтобы объективно оценить возможность прохождения самозанятыми предрейсовых медицинских и технических осмотров будет проведен анализ текущей ситуации. Объединение представит сведения о количестве самозанятых, работающих или намеренных работать в такси на территории Екатеринбурга и других крупных муниципалитетов. А региональный минтранс совместно с минздравом проанализируют количество пунктов, готовых оказать необходимые услуги. Затем будут разработаны последующие шаги, которые обеспечат возможность реализации нового закона для всех участников рынка»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области.

Представители объединения остались довольны встречей. Но при этом настаивают на том, что нужно ввести мораторий на обязательные медицинские и технические смотры. «Свердловская область — первый регион в России, где проведут ревизию пунктов предрейсового медосмотра водителей такси и техосмотра автомобилей. Какова реальная ситуация с сервисной инфраструктурой? Сможет ли она обеспечить выполнение требований нового закона, предоставить условия для легализации водителей? По результатам наших исследований в регионах, нужно вводить мораторий на медосмотры, техосмотры и ОСАГО по тарифу для такси в отношении самозанятых водителей. Иначе отрасль такси встанет»,— прокомментировал «Ъ-Урал» президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

Напомним, на этой неделе директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин заявил, что цены на поездки в такси могут вырасти в пять раз, а также значительно вырастит время ожидания после вступления в силу нового закона о такси. «Даже если мы их всех (водителей) обяжем проходить тех и мед осмотры, для них это экономически невыгодно, так как траты ежесуточно на медосмотры будут превышать их ежедневную выручку»,— заявил ранее господин Шушарин.

Мария Игнатова

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