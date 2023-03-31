В Краснодаре отменили QR-коды на посещение Японского сада

В Краснодаре посещение Японского сада 31 марта будет доступно без QR-кодов. Об этом сообщила пресс-служба парка «Краснодар».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Чураков Фото: Игорь Чураков

Время посещения не будет ограничено, вход доступен с 07:00 до 21:30. Единовременно на территории сада смогут находиться до 250 человек.

Японский сад открыли для посещений 30 марта. За первые два часа работы QR-коды на посещение территории закончились из-за большого наплыва посетителей. В настоящее время сайт проекта недоступен по техническим причинам.

Анастасия Донскова

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