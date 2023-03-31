В пунктах временного размещения на автодороге М-4 «Дон» находятся 187 человек

К 8:00 утра 31 марта в пунктах временного размещения на трассе М-4 «Дон» находятся 187 человек, в том числе 58 детей. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале.
Фото: Telegram-канал губернатора Ростовской области Василия Голубева
По словам главы региона, организовано 8 маршрутов доставки продуктов и топлива для людей, застрявших в снежных заносах. Ограждение разрезали на четырех участках трассы. Роздано водителям 1300 л бензина и 1700 л дизельного топлива. Спасателям удалось эвакуировать 57 человек.
«На 962 км сделан еще один технологический разрыв. Оттуда эвакуировано еще 8 человек, в том числе 5 детей и 1 беременная женщина»,— сообщил губернатор.
Ранее сообщалось, что над расчисткой дороги работают 238 человек и 152 единицы техники.