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Наркологи Удмуртии поддержали идею о запрете вейпов

В Удмуртии врачи-наркологи поддержали инициативу депутатов Госдумы по частичному или полному запрету электронных сигарет, вейпов и систем нагревания табака. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Так, по словам главного врача Республиканского наркодиспансера Артема Школяра, к ним стали чаще обращаться несовершеннолетние по поводу зависимости от курения из-за вейпов и электронных сигарет.

«До сих пор окончательно не изучено влияние на организм веществ, содержащихся в жидкостях для вейпов. Токсичные вещества в их составе могут привести к серьезному отравлению. Поэтому, конечно, мы призываем ограничить или даже полностью запретить продажу этих устройств детям»,— говорит Артем Школяр.

Как подчеркивают специалисты, в вейпах из-за особенностей процесса парения никотин попадает в организм не в виде дыма, а в виде аэрозоля, и моментально всасывается. Поэтому в организм «электронного» курильщика попадает больше никотина. Никотин в электронных сигаретах синтетический, чрезвычайно токсичный и быстро вызывающий зависимость.

Вейпинг частично или полностью запрещен в ряде стран мира, таких как Иран, Норвегия, Бразилия, Панама, Сингапур, Мексика, Австралия.

Напомним, с предложением о запрете продажи вейпов для несовершеннолетних к председателю правительства России Михаилу Мишустину обратился председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

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