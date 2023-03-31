Фонд развития Югры поддержит X Югорский лыжный марафон

С 7 по 8 апреля в Ханты-Мансийске пройдет Югорский лыжный марафон, который соберет любителей и профессионалов лыжных гонок из разных регионов России и из-за рубежа.



На старты ежегодно заявляется порядка 3 тыс. участников. В этом году они преодолеют 50 км классическим стилем, а также пройдут дистанции в 5, 25 и 50 км свободным стилем. В стартовый пакет каждого участника войдет туристическая карта города и сувенир, символизирующий юбилейный старт.

Фонд развития Югры выступил партнером этого спортивного события. Так, Центр компетенций в сфере туризма Фонда представит на территории стартов интерактивную зону VisitUgra «Прикоснись к Югре», где зрители и участники марафона смогут познакомиться с локальными поставщиками туристских услуг, прокатиться на ватрушке за снегоходом или на собачьих и оленьих упряжках, подружиться и сфотографироваться с хаски. Желающие прикоснутся к культуре народов ханты, посетив чум и продегустировав традиционные блюда северной кухни.

Югорский лыжный марафон входит в число самых ярких туристических событий региона. Для поклонников этого спорта предусмотрены пакеты туров на время проведения мероприятия, включающие спортивные и культурные и досуговые активности.

Организаторами марафона выступают правительство Югры, АУ «ЮграМегаСпорт» и Федерация лыжных гонок Югры.