На Кубани в суд направили дело мужчины, собиравшего в лесу наркотики и оружие

В Усть-Лабинском районе рассмотрят дело, возбужденное в отношении местного жителя, который на протяжении нескольких лет собирал в лесу оружие и наркотики и хранил находки под диваном. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 42-летний мужчина несколько лет подряд находил в лесном массиве оружие и запрещенные вещества. При обыске в его доме обнаружили охотничье ружье, гранату, запал, 1 кг пороха и 20 г марихуаны.

Сообщается, что обнаруженное оружие и вещества злоумышленник хранил без цели сбыта. В его отношении возбудили уголовное дело по ст.ст. 222.1 и 228 УК РФ (незаконное хранение взрывчатки и наркотиков). На период следствия мужчина находится под подпиской о невыезде. В случае признания его вины судом, фигуранта дела могут лишить свободы на срок до шести лет.

Анастасия Донскова

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