В Новороссийске передали в суд дело о подделке документов сотрудницей мэрии

В Новороссийске дело сотрудницы местной администрации о подделке документов об образовании передали в Октябрьский районный суд. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

По данным ведомства, 48-летняя подозреваемая в 2009 году, будучи отчисленной с юрфака городского университета, купила поддельный документ об образовании. В последующем женщина представила подложный диплом в отдел кадров администрации Новороссийска при приеме на работу. Ее взяли на должность главного специалиста по земельным вопросам. За период работы в администрации злоумышленница продвинулась по карьерной лестнице до должности замначальника управления муниципального контроля.

«В рамках предварительного расследования высшее учебное заведение подтвердило, что диплом не выдавался, обучение в вузе чиновница не окончила и была отчислена, о чем имеются подтверждающие документы»,— говорится в сообщении.

Сообщается, что подозреваемая была уволена в сентябре 2022 года. В ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ (приобретение и использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права).

По данным «КП-Кубань», речь идет о Виктории Аваковой.

Анастасия Донскова

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