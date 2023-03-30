На Кубани за сутки коронавирусом заболели 205 человек

В Краснодарском крае за минувшие сутки заболели 205 человек. По данным оперативного штаба региона, среди заболевших 123 женщины и 82 мужчины, в том числе 13 детей в возрасте от одного месяца.

Больше всего заболевших выявили в Краснодаре (76), Сочи (15), Курганинском районе (9), Новороссийске и Тимашевском муниципалитете (по восемь). Далее следуют Армавир, Кущевский район (по шесть), Анапа, Кавказский, Лабинский, Павловский и Северский районы (по пять). В Абинском, Калининском, Кореновском, Красноармейском муниципалитетах выявили по четыре случая заболевания, в Белоглинском, Гулькевичском, Динском, Мостовском, Тбилисском — по три. В Геленджике, Горячем Ключе, Апшеронском, Крыловском, Новопокровском, Туапсинском и Усть-Лабинском районах заболели по два жителя, в Белореченском, Брюховецком, Каневском, Крымском, Славянском, Староминском и Темрюкском районах — по одному.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 357 179 случаев заболевания коронавирусом. С выздоровлением выписали 344 230 человек, 11 168 пациентов скончались.

Анастасия Донскова

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