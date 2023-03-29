В Усть-Лабинске открыли за 40 млн рублей первую ПЦР-лабораторию

Фонд Олега Дерипаски «Вольное Дело» открыл в Усть-Лабинском районе первую ПЦР-лабораторию. В ее строительство и оснащение инвестировали 40 млн руб., сообщает пресс-служба фонда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: фонд «Вольное дело» Фото: фонд «Вольное дело»

Для лаборатории построили отдельное здание и закупили амплификатор, станцию автоматического выделения и очистки нуклеиновых кислот и автоклав для безопасной утилизации отходов. Мощность лаборатории позволяет выполнять до 600 исследований в сутки. Диагностика заболеваний будет занимать несколько часов.

Всего в лаборатории можно провести более 40 видов исследований, включая анализы на COVID-19, вирусы гриппа, кишечные и респираторные инфекции, гепатиты, туберкулез, менингит и другие заболевания. Для жителей Усть-Лабинска услуги лаборатории будут бесплатными по программе обязательного медицинского страхования.

Также в новом учреждении будут проводить генетические исследования, заниматься изучением и профилактикой новых инфекций. Эту работу ПЦР-лаборатория планирует проводить совместно с ведущими научными институтами, включая Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии Гамалеи. Основным направлением этого сотрудничества станет изучение инфекций, характерных для сельскохозяйственных регионов,— в том числе свиного и птичьего гриппа.

«Новая лаборатория позволит гораздо быстрее выявлять заболевания, предотвращая развитие и тяжелые последствия эпидемий, а также находить новые методы лечения и профилактики распространенных в регионе инфекций»,— отметила назначенная на должность заведующей ПЦР-лаборатории Евгения Обухова.

Татьяна Ручкина

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