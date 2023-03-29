Полиция Новороссийска проверяет сообщение о разорении блиндажа с останками советских воинов

Сотрудники новороссийского управления МВД проверяют информацию о разорении советского блиндажа на горе Колдун, сообщают в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Новороссийский рабочий» Фото: «Новороссийский рабочий»

«Информация, выявленная в ходе мониторинга социальных сетей, зарегистрирована, проводится проверка»,— говорится в пресс-релизе.

Накануне «Новороссийский рабочий» сообщил, что местные жители обнаружили в лесу на склоне горы человеческие кости. На место выехали специалисты Новороссийского центра поисковых работ. По их версии, блиндаж разорили «черные копатели», оставив на дне останки двух советских военнослужащих.

Наталья Решетняк

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