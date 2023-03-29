В Анапе при пожаре на рынке эвакуировали 15 человек

В Анапе при пожаре на местном рынке эвакуировали 15 человек, двое из которых — дети. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании на улице Красноармейской поступило дежурному 29 марта в 11:26. По прибытии на место спасатели провели эвакуацию людей. Площадь возгорания составила 20 кв. м. При тушении использовали два ствола «Дельта». Работает одно звено газодымозащитной службы. К настоящему времени огонь локализован на площади 30 кв. м.

В ликвидации горения участвуют 20 человек и восемь единиц спецтехники.

Анастасия Донскова

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