В Крыму расследуют смерть школьника на уроке физкультуры

Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Крым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СКР по Республике Адыгея Фото: СУ СКР по Республике Адыгея

По данным следствия, 28 марта 15-летнему ученику одной из школ стало плохо из-за избыточной физнагрузки на уроке физкультуры, которая была юноше запрещена. Мальчик потерял сознание и умер в республиканской детской клинической больнице.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему).

Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а в частности: имелся ли у мальчика официальный допуск или медотвод от уроков физкультуры, оповещалось ли образовательное учреждение родителями юноши о его заболевании сердца.

Расследование поставлено руководителем Главного следственного управления на личный контроль.

Олег Исаев

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