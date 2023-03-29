В Крыму расследуют смерть школьника на уроке физкультуры

Руководитель Главного следственного управления СКР по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту смерти школьника на уроке физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Республике Крым.
Фото: СУ СКР по Республике Адыгея
По данным следствия, 28 марта 15-летнему ученику одной из школ стало плохо из-за избыточной физнагрузки на уроке физкультуры, которая была юноше запрещена. Мальчик потерял сознание и умер в республиканской детской клинической больнице.
Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности несовершеннолетнему).
Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, а в частности: имелся ли у мальчика официальный допуск или медотвод от уроков физкультуры, оповещалось ли образовательное учреждение родителями юноши о его заболевании сердца.
Расследование поставлено руководителем Главного следственного управления на личный контроль.
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