В Краснодаре подтопило две улицы из-за сильного дождя

В Краснодаре устранили подтопления на улице Тенистая и бульваре Строителей, вызванные продолжительным дождем. Об этом сообщила пресс-служба администрации города.
Фото: Пресс-служба администрации Краснодара
Дождь в краевом центре не прекращается с ночи 29 марта. По данным мэрии, он продлится в течение дня.
«При необходимости к работе готовы приступить 20 единиц спецтехники и аварийная бригада по содержанию насосных станций»,— говорится в сообщении.
Улично-дорожную ситуацию в городе отслеживают специалисты ЕДДС, дептранса и Центра мониторинга дорожного движения и транспорта.
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