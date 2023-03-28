Экосистема цифровизации AVA Group на 39-ой Конференции

AVA Group на 39-ой конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»

Холдинг AVA Group поделился опытом создания собственной цифровой экосистемы и её инновационными возможностями на 39-ой Конференции «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы». Конференция организована ЕРЗ.РФ и Ассоциацией девелоперов Краснодарского края.

«Актуальная задача строительной отрасли – сохранение темпов роста. Без цифровой трансформации её не решить. Для нас очень ценны компетенции девелоперов в сфере эффективного создания и применения инновационных продуктов», - отметила глава Ассоциации Елена Сошникова.

AVA Group внедрила линейку цифровых решений в области эксплуатации, управления и реализации жилой недвижимости. Это интерактивные платформы: AVALIN, визуализирующая все детали будущего дома, ITRIELT, позволяющая проводить сделки в режиме «одного окна», а также ряд мобильных приложений и web-платформ от AVACORE, которые оптимизируют работу инженерных служб при эксплуатации здания и помогают жителям управлять своим домом, совершать платежи и участвовать в программах клиентской лояльности.

В своём докладе «Экосистема цифровизации продаж» вице-президент по коммерции и цифровизации AVA Group Татьяна Фоменко рассказала об использовании современных технологий, обозначила их ключевые преимущества и поделилась достигнутыми результатами. «Развитие собственной экосистемы позволило холдингу значительно расширить партнерскую сеть, повысить качество обслуживания, сократить срок реализации и поддержать политику осознанного строительства. Цифровизация для AVA Group – один из ключевых векторов, позволяющих добиться прогресса остальных направлений бизнеса», - отметила вице-президент.

27 марта 2023г состоялся урбан-тур по строящимся и недавно построенным лучшим жилым комплексам. Ava Group продемонстрировал топовые объекты: комфорт класса ЖК Novella и элит класса ЖК Role Clef.

В рамках конференции состоялась торжественная церемония награждения застройщиков региона: победителей и призеров в номинациях премии ТОП ЖК-2023. AVA Group удостоилась нескольких наград, как победитель в номинациях: «Лучший жилой комплекс-новостройка в Краснодаре, доступное жилье» (ЖК Novella), «Лучшие жилищные практики строительства» и призёр в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Причерноморье» (ЖК «Кислород»).

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