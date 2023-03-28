Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Липецкая область намерена досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья

В Липецкой области программу расселения жилищного фонда, признанного аварийным до 2017 года, планируется завершить в конце 2023 года вместо 2025-го, как это предполагалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на заместителя губернатора Романа Петрухина.

В регионе на сегодняшний день расселено 66 тыс. кв. м аварийного жилья в том числе за счет строительства целых домов для переселенцев. В частности, в 2022 году в Липецке сдан семнадцатиэтажный дом. Жильцами 357 квартир стали 800 человек. В начале 2023 года в облцентре ввели в эксплуатацию еще одну новостройку для 70 семей. Досрочно программу расселения в регионе завершили пять муниципалитетов - Воловский, Измалковский, Чаплыгинский, Елецкий и Долгоруковский районы.

Ранее в региональной администрации сообщали, что в 2023 году из аварийного жилья планируется переселить около 3 тыс. липчан. «Аварийные дома не подлежат восстановлению, они не отвечают санитарным нормам и могут представлять угрозу здоровью граждан. Однако в них по-прежнему живут люди. Мы обязаны позаботиться не только об их комфорте, но и безопасности»,– считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Владимир Зоркий

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...