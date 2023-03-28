Липецкая область намерена досрочно завершить программу переселения из аварийного жилья

В Липецкой области программу расселения жилищного фонда, признанного аварийным до 2017 года, планируется завершить в конце 2023 года вместо 2025-го, как это предполагалось ранее. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации со ссылкой на заместителя губернатора Романа Петрухина.

В регионе на сегодняшний день расселено 66 тыс. кв. м аварийного жилья в том числе за счет строительства целых домов для переселенцев. В частности, в 2022 году в Липецке сдан семнадцатиэтажный дом. Жильцами 357 квартир стали 800 человек. В начале 2023 года в облцентре ввели в эксплуатацию еще одну новостройку для 70 семей. Досрочно программу расселения в регионе завершили пять муниципалитетов - Воловский, Измалковский, Чаплыгинский, Елецкий и Долгоруковский районы.

Ранее в региональной администрации сообщали, что в 2023 году из аварийного жилья планируется переселить около 3 тыс. липчан. «Аварийные дома не подлежат восстановлению, они не отвечают санитарным нормам и могут представлять угрозу здоровью граждан. Однако в них по-прежнему живут люди. Мы обязаны позаботиться не только об их комфорте, но и безопасности»,– считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Владимир Зоркий