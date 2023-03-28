В Свердловской области дорожные службы взорвали лед вокруг мостов

Дорожные службы Свердловской области взорвали лед перед мостами, чтобы избежать заторов из ледяных глыб. Как рассказали в департаменте информационной политики региона, 27 марта лед взорвали в Туринском и Слободотуринском районах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Свердловской области взорвали лед вокруг мостов

Фото: Свердловская область / Telegram-канал В Свердловской области взорвали лед вокруг мостов

Фото: Свердловская область / Telegram-канал

Работы начались с моста в селе Туринская Слобода, затем освободили мосты к деревне Барбашина, на подъезде к деревне Макуй, вблизи села Жуковское в Туринском городском округе, у деревни Галактионовка и села Липовское.

«Весной, когда начинается ледоход, перед мостами скапливаются заторы из ледяных глыб, которые могут привести к разрушению старых сооружений», — прокомментировали в департаменте. Для проведения работ дорожные рабочие привлекают специальные организации.

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