В летний сезон аэропорт Сочи будет обслуживать рейсы по 76 направлениям

26 марта аэропорт Сочи перешел на весенне-летнее расписание. В теплый сезон воздушная гавань будет обслуживать рейсы по 76 направлениям, в том числе 22 международным. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Пономарева Фото: Ирина Пономарева

Весенне-летнее расписание будет действовать до конца октября. Рейсы будут выполнять 28 авиаперевозчиков, в том числе восемь иностранных — Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, Air Serbia, Buta Airways, Uzbekistan Airways, Panorama Airways и Belavia.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 40% вырастут объемы перевозок в Турцию. Количество рейсов в день в Анталью увеличится до девяти, в Даламан — до двух, а в Бодрум — до одного в сутки. В Стамбул будут выполнять рейсы авиакомпании «Аэрофлот» (четыре раза в день), «Азимут» (два раза в день), «ИрАэро» (ежедневные рейсы) и Red Wings (два рейса в неделю). Полеты на популярные турецкие курорты будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», Red Wings, «ИрАэро», Azur Air и «Ямал».

На египетские курорты (Хургад и Шарм-эль-Шейх) полетят «Азимут» и Red Wings. До пяти в день увеличится количество рейсов в Ереван. Их будут выполнять авиакомпаний Fly Arna, Fly One, Armenian Airlines, «Аэрофлот», «Азимут» и Red Wings. В Тель-Авив (Израиль) шесть раз в неделю будет летать авиакомпания «Азимут» и один раз в неделю — Red Wings.

Авиакомпания Buta Airways (дочерняя компания национального перевозчика Азербайджана AZAL) дважды в неделю будет летать по маршруту Баку — Сочи. Три рейса в неделю запустит в Минск авиакомпания «Белавиа», Uzbekistan Airways будет выполнять ежедневные рейсы в Ташкент и дважды в неделю — в Наманган. В Таджикистан (Душанбе, Худжанд) и Киргизию (Ош, Бишкек) будут летать «Уральские авиалинии».

В летнем сезоне ожидается, что авиакомпания «Ай Флай» (iFly) откроет рейсы по направлениям Актау (Казахстан), Ургенч и Самарканд (Узбекистан).

Татьяна Ручкина

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