Члены банды, грабившие пенсионеров на Кубани, получили от 8 до 13 лет колонии

Апшеронский районный суд осудил на сроки от 8 до 13 лет колонии строгого и особо строгого режима банду-грабителей, жертвами которых становились одинокие пенсионеры. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов.

Как следует из приговора, Петр и Руслан Шептухины, Николай Денисенко и Павел Драменко с мая по сентябрь 2021 года под видом скупки металлолома и продуктов питания, собирали информацию об одиноких пожилых людях.

В частности, в сентябре 2021 года в станице Тверской вечером подсудимые ворвались в дом 85-летней местной жительницы, повалили хозяйку дома на пол и отобрали у нее под угрозой убийством 70 тыс. руб.

Похожее нападение произошло и в станице Лесогорской. Там мужчины ворвались в дом, но не нашли ничего ценного и ушли.

Помимо этого, в Горячем Ключе подсудимые ночью проникли в дом 85-летнего местного жителя, забрали 17 тыс. руб., связали веревками и ремнями проснувшегося хозяина дома.

В ходе судебного заседания вину полностью признал только Драменко.

Члены ОПГ признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 161, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 161 УК РФ.

Приговор в законную не вступил.

Олег Исаев

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