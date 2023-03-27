Акционеру «Мотовилихи» не удалось остановить торги по продаже основного комплекса имущества

Торги по продаже имущества ПАО «Мотовилихинские заводы» возобновляются с сегодняшнего дня. Это следует из сообщения конкурсного управляющего Андрея Берсенева, опубликованного на федресурсе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее торги приостанавливали из-за жалобы, поданной ООО «Метатрон» (акционер ПАО «Мотовилихинские заводы», которому принадлежит 10% акций машхолдинга). Юристы компании настаивали на неправильности оценки активов «Мотовилихинских заводов», в частности, пакета акций ЗАО «Специальное конструкторское бюро». Стоимость этого актива была оценена в 1 руб. Заявитель указывает, что СКБ является стратегической компанией, которая выполняет гособоронзаказ, производя артиллерийские системы, его активы составляют около 4 млрд руб. Отчет о стоимости пакета акций ООО он считает составленным с нарушениями законодательства, а саму оценку — «преступно заниженной».

Рассмотрев жалобу «Метатрона», УФАС признало изложенные доводы заявителя необоснованными.

Первые торги по реализации имущественного комплекса «Мотовилихи» были объявлены осенью прошлого года. Тогда начальная цена лота составила 9,34 млрд руб. Они были признаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок. С таким же результатом закончились и повторные торги, на которых начальная цена имущества составляла 8,316 млрд руб. 17 февраля этого года были объявлены торги в форме публичного предложения. По их итогам имущество предприятия может быть продано за 10% от стартовой цены, то есть за 831 млн руб.

ПАО «Мотовилихинские заводы» является единственным серийным производителем реактивных систем залпового огня ряда модификаций, а также изготавливает системы ствольной артиллерии, металлургическую продукцию и изделия для нефтегазовой промышленности. В марте 2018 года общество вошло в процедуру конкурсного производства с суммой кредиторской задолженности около 17,6 млрд руб.