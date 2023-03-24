Движение паромов на Керченской переправе восстановлено

Движение паромов на Керченской переправе было восстановлено утром 24 марта. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.

«По состоянию на 05:00 24.03.2023 г. движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме»,— отметили в ведомстве.

По данным Минтранса России, с начала работы Керченской паромной переправы (с ночи на 9 октября) через пролив в обе стороны уже перевезли 110,7 тыс. пассажиров, 88,1 тыс. машин и 10,9 тыс. железнодорожных вагонов. Всего паромы выполнили 2,8 тыс. рейсов.

Татьяна Ручкина

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