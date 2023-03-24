Городская служба спасения не получит подержанные «Волги» с открытым верхом

Мэрия Перми внесла предложения по корректировке бюджета города на 2023 год. Одна из поправок касалась приобретения двух подержанных автомобилей «Волга» с открытым верхом для нужд МКУ «Пермская городская служба спасения» за 600 тыс. руб. Эти автомобили, по планам чиновников, должны были использоваться в местах массового отдыха у воды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Как пояснили в мэрии, предлагалось приобрести два легковых автомобиля для того, чтобы они в летний период постоянно дежурили на двух крупнейших местах отдыха у воды — возле Коммунального моста и в районе КамГЭС. Сотрудники Пермской городской службы спасения могли бы использовать их в случае, если потребуется оперативная транспортировка людей в медучреждение (в случае глубоких порезов, переломов и так далее), уточнили в администрации.

Однако это предложение получило отрицательное заключение со стороны контрольно-счетной палаты города Перми. Как пояснила на заседании комитета гордумы по бюджету и налогам председатель КСП Мария Батуева, у мэрии отсутствуют полномочия в сфере здравоохранения. В результате поправка была изменена: средства предлагается выделить на ремонт машин службы спасения.